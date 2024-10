Manfredonia, il Comune annuncia i lavori di rifacimento di alcune strade

Proseguono con determinazione gli interventi di rifacimento del manto stradale che stanno interessando alcune delle principali arterie cittadine.

Attualmente, le operazioni riguardano Viale Padre Pio e Viale della Transumanza per poi proseguire su Via G. Di Vittorio. Si tratta di un piano straordinario che da qui al 31 dicembre coinvolgerà oltre 50.000 mq di strade, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la viabilità e il decoro urbano.

Questi interventi rientrano in un più ampio programma di riqualificazione delle infrastrutture cittadine, volti a rispondere alle esigenze di cittadini e attività commerciali, e a valorizzare il nostro territorio. Durante l’esecuzione dei lavori, verranno garantiti i necessari accorgimenti per ridurre al minimo i disagi alla circolazione dei cittadini e alle attività economiche.

“Questi interventi stanno rappresentando un passo significativo verso una Manfredonia più sicura. Ringrazio la V Commissione Consiliare per la continua attenzione dimostrata e gli uffici tecnici per il prezioso supporto fornito in ogni fase dei lavori.

Insieme, stiamo dando risposte concrete ai bisogni della nostra comunità, migliorando la qualità della vita e la fruibilità degli spazi urbani.” – Francesco Schiavone, Assessore alle Opere Pubbliche, Infrastrutture e Identità Territoriale.