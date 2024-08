Manfredonia, il Comitato Festa Patronale incontra Padre Franco Moscone

È stato un incontro emozionante quello del Comitato Festa Patronale con Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia.



Stefania Fortunato, evidentemente emozionata, ha illustrato al nostro presule l’impegno che il comitato ha messo nel preparare al meglio le manifestazioni civili per festa per la nostra Santa Patrona, parlandogli delle difficoltà ma allo stesso tempo dell’emozione e dell’onore di collaborare alla realizzazione di un momento così importante per la nostra città.

Un compito considerevole e una responsabilità di cui tutti i membri del Comitato si sentono investiti. Padre Franco dal canto suo ha elogiato ampiamente l’operato di ognuno dei collaboratori ringraziandoli per il lavoro svolto nell’organizzazione delle manifestazioni civili che sono ogni anno differenti, a differenza di quelle religiose che ogni anno, da ben 188 anni, si svolgono in maniera rituale.

Infine, ha augurato a tutto il comitato un buon lavoro e una buona festa Patronale. Un incontro di condivisione, questo tra la Chiesa e il Comitato, che unisce le due sezioni della Festa Patronale e che rende un solo corpo le manifestazioni civili e quelle religiose.