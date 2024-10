MANFREDONIA, IL CODACONS ED I FINANZIAMENTI PNRR NON IMPIEGATI

Ampio risalto e’ stato attribuito dagli organi di stampa, alcuni giorni addietro, alla segnalazione, inviata dall’associazione per la difesa dei consumatori”CODACONS”, relativa a talune irregolarità nell’utilizzo dei fondi PNRR, anche da parte del comune di Manfredonia.

Dopo aver appreso della vicenda, ci siamo attivati immediatamente.

Analizziamo, dunque,la questione, sulla base degli atti, reperiti attraverso il sito istituzionale, poiché le deliberazioni degli organi politici e le determinazioni dei tecnici sono assoggettate a pubblicazione obbligatoria.

La precedente giunta comunale decide,il 28 marzo 2022, di partecipare ad un avviso, per finanziare un intervento di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile coincidente con l’ex mattatoio, per un importo pari a 2.460.000,00(DUE MILIONI e passa di euro),inteso a consentire la realizzazione di alloggi per anziani non autosufficienti, a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Il ministero del lavoro, il 9 maggio 2022,approva il progetto in questione e prevede la concessione delle risorse richieste, in favore del comune.

La giunta il 7 giugno 2022 decide di avvalersi della collaborazione dell’Università di Foggia. Il 23 giugno 2023 si sottoscrive la convenzione, che disciplina il finanziamento;quindi il dirigente, il 28 luglio 2023, indice la procedura per affidare la progettazione degli interventi concernenti l’ex mattatoio ed il 12 ottobre dello stesso anno modifica l’atto, impegnando la somma, pari ad € 213.934,83.

Orbene, sorgono spontanee varie domande: il progetto è stato elaborato? Ed i residui 2.246.000,00 di euro(DUE MILIONI ed oltre ), stanziati nell’ambito dello stesso finanziamento per quale misteriosa ragione non sono stati utilizzati?

L’amministrazione,che aveva ottenuto quelle risorse e’ decaduta, poco tempo dopo l’emanazione dell’ultima determinazione dirigenziale.

Pertanto, quale impedimento non ha consentito di attingere ai preziosi fondi in questione?

Possiamo permetterci di non ricorrere al PNRR,per sostenere i cittadini con un bilancio disastrato?

Ugo Galli Consigliere Comunale di Manfredonia