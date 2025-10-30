Attualità Manfredonia
Manfredonia, il Cimitero resta aperta con orario continuato
In vista della ricorrenza dedicata alla commemorazione dei defunti, l’Amministrazione Comunale ha disposto una modifica temporanea degli orari di apertura del Cimitero Comunale.
A partire dal 27 ottobre 2025 e fino al 2 novembre 2025, il Cimitero resterà aperto con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 18:00. Inoltre, per agevolare ulteriormente l’afflusso dei visitatori, sarà aperto anche il cancello Nord.
Dal 3 novembre, l’orario invernale verrà ripristinato con aperture dalle 7:00 alle 12:30 al mattino e dalle 15:00 alle 17:00 nel pomeriggio.