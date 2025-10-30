Attualità Manfredonia

Manfredonia, il Cimitero resta aperta con orario continuato

Redazione30 Ottobre 2025
manfredonia cimitero
manfredonia cimitero
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il Cimitero resta aperta con orario continuato.

In vista della ricorrenza dedicata alla commemorazione dei defunti, l’Amministrazione Comunale ha disposto una modifica temporanea degli orari di apertura del Cimitero Comunale.

A partire dal 27 ottobre 2025 e fino al 2 novembre 2025, il Cimitero resterà aperto con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 18:00. Inoltre, per agevolare ulteriormente l’afflusso dei visitatori, sarà aperto anche il cancello Nord.

Dal 3 novembre, l’orario invernale verrà ripristinato con aperture dalle 7:00 alle 12:30 al mattino e dalle 15:00 alle 17:00 nel pomeriggio.

Redazione30 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©