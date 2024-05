Manfredonia, il candidato sindaco La Marca: “Abbiamo idee per ridurre il costo dei parcheggi”

Il tema dei parcheggi a pagamento è stato molto avvertito in città in questi anni.

Abbiamo già diverse soluzioni da proporre alla società che gestisce i parcheggi a pagamento per abbattere il costo degli abbonamenti e renderlo sostenibile, come avviene in tutte le città d’Italia.

Possiamo migliorare la nostra città con idee e competenza. Noi siamo pronti, e voi?