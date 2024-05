Manfredonia, il 16 maggio la nomina degli scrutatori

COMUNE MANFREDONIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti l’articolo 34 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e l’articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, che richiama l’applicabilità delle disposizioni del citato testo unico;

Visto l’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’istituzione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale;

Visto l’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme sulla riduzione dei termini e sulla semplificazione del procedimento elettorale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 i comizi per lo svolgimento della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

RENDE NOTO

che la Commissione elettorale comunale è convocata nella sede del Comune in pubblica adunanza per il giorno 16 maggio 2024, alle ore 10:30 per procedere alla nomina degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024.

Manfredonia, 14 maggio 2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rachele GRANDOLFO