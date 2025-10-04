[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia: Igiene urbana, proroga per ASE SpA: lavoratori ancora in attesa di stabilizzazione

Scade il 31 ottobre l’affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti ad ASE SpA da parte del Comune di Manfredonia. Il sindaco Domenico la Marca, in un recente incontro con i capigruppo consiliari, ha annunciato l’intenzione di prorogare l’affidamento di un altro anno, nelle more di un accordo pluriennale. Una scelta che, tuttavia, non chiarisce il destino delle graduatorie dei lavoratori che da mesi aspettano la tanto promessa stabilizzazione.

I consiglieri Massimiliano Ritucci (AgiAMO) e Antonio Tasso (Sipontum) hanno espresso “forte preoccupazione” e chiedono all’amministrazione di fare pressione su ASE affinché si passi immediatamente alle assunzioni a tempo indeterminato. Le graduatorie – già pronte – permetterebbero infatti di ridurre i costi e garantire maggiore stabilità occupazionale, al contrario del ricorso alle agenzie interinali, giudicato dai consiglieri “costoso e precario”.

“È arrivato il momento del buon senso e del coraggio – sottolineano – Dal 2024 i lavoratori attendono la stabilizzazione, promessa più volte e mai mantenuta. Senza un rafforzamento del personale, la città continuerà a pagare in termini di decoro e qualità del servizio.”

A rendere la vicenda ancora più spinosa è il fatto che, già nel dicembre 2024, la graduatoria era stata prorogata con l’obiettivo di mantenerla valida nel 2025 anche per facilitare le assunzioni a tempo indeterminato in un momento più chiaro per la continuità del rapporto tra Comune e Azienda.