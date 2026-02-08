Manfredonia, i protagonisti del Carnevale 2026
72ª EDIZIONE CARNEVALE DI MANFREDONIA 2026
LE MERAVIGLIE
CITTÀ DI MANFREDONIA
GRANDI PARATE: I PROTAGONISTI
IC DE SANCTIS – MOZZILLO
Le Favolose Storie… nell’Arte
IC DON MILANI 1 + MAIORANO
Se na Zingre mu diciôve, je mica ce credôve!
IC PEROTTO – ORSINI – CROCE
Sogno di una notte di mezza estate
IC SAN GIOVANNI BOSCO – GIORDANI
I Dauni sono ritornati
IC UNGARETTI – MADRE TERESA DI CALCUTTA Manfredonia – Zapponeta
Ze Pe’, appícce i luce!
GRUPPI MASCHERATI
ARS MANFREDONIA – DELFINO – ANGELI2021 – UNIVERSO MANFREDONIA –
MANFREDONIA AUTISMO – OFFICINA DEL SORRISO – CASA SPERANZA – CASA
PER LA VITA – COOP. SANTA CHIARA – CENTRO DIURNO ALDA MERINI – ASS. PSYCHÈ
Ze Peppe au Priatorje… Addica vè? Da stu quart… o da statu quarte?
COLTIVIAMO L’AMICIZIA
Until the last petal
IL FARO
New York
LA FENICE
Manfredònje uàste e aggiòste: resto, quindi sogno!
LALA
Kung Fu Panda
MASCHERE E SOGNI
Assi nella Manica
SPORT BORN
Il lavoro che vorrei – a fatje che vuless
CARRI ALLEGORICI
NON SOLO ARTE
“A” come Amicizia
365° LA CAROVANA DEI SOGNI
L’uomo orchestra