Manfredonia, Giovanni Chiappinelli ritorna in Angel

GIOVANNI CHIAPPINELLI RITORNA IN ANGEL!



La Tucson Angel Manfredonia ha acquisito i diritti sportivi di Giovanni Chiappinelli, la guardi foggiana già in maglia Angel nel campionato di serie c 16/17 ha già giocato la sua prima gara sabato scorso a Molfetta.

Giovanni è stato protagonista la scorsa stagione in maglia Cus Foggia, team con il quale ha vinto il campionato di DR1. Il suo tesseramento arriva in un momento molto delicato per il nostro team viste le tante defezioni.

Ben trovato Giovanni

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA