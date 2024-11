Manfredonia, Galli: “Replica delirante e livorosa dell’assessore Valente, provvederò a sporgere querela”

Leggo,con vivo stupore, la replica delirante e livorosa dell’assessore Valente.

Circa l’auto blu mi limito a richiamare il documento protocollato, da me già diffuso,oggi, dal quale si desume che lo stesso assessore richiede senza ombra di dubbio l’acquisto di un auto blu, destinata al sindaco,su espressa richiesta dello stesso.

Per quanto attiene all’auto della comunità montana, ritengo gravemente lesive della mia reputazione le dichiarazioni dell’assessore,oltre che destituite di ogni fondamento,come ben sa chi mi conosce, avendo improntato la mia vita all’osservanza scrupolosa delle leggi formali e morali. Provvederò pertanto,quantoprima,a sporgere formale querela, nei confronti di Maria Teresa Valente,per accertare la natura gravemente diffamatoria delle improvvide esternazioni in argomento.

A proposito di esperienze in tema di auto blu,l’assessore appartiene ad un movimento, che vanta precedenti illustri in tema di dubbi impieghi di tali beni, come dimostrato ampiamente dalle dettagliate cronache del tempo.

Per quanto concerne, infine, l’acquisto dell’auto destinata ai servizi sociali, le immagini relative alla correlata seduta del consiglio comunale sono inequivocabili e dimostrano il dietrofront operato in quella sede dall’assessore, la quale, dopo le nostre proteste, evidenziò che l’auto non sarebbe stata più acquisita.

Infine, il definanziamento degli interventi sociali(accesso alle abitazioni in locazione, da parte di famiglie in difficoltà;anziani dell’Anna Rizzi e trasporti dei disabili)e’ individuato chiaramente dai documenti contabili prodotti in consiglio, che posso pubblicare in ogni istante per rivelare l’inconsistenza delle giustificazioni addotte da un assessore, che farebbe bene a predicare molta più umiltà, come già sottolineato da Gaetano Laforgia.

Tutto il mio apprezzamento invece a beneficio delle parrocchie, dei residenti e commercianti, che, senza alcun ausilio, da parte del comune, si prodigano per la nostra Città.

Lo ha scritto sui social il consigliere comunale Ugo Galli