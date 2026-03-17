Politica Manfredonia

Manfredonia, Galli: “Ai Comparti calpestata la dignità sociale di chi vive in quel contesto”

Comunicato Stampa17 Marzo 2026
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Manfredonia, Galli: “Ai Comparti calpestata la dignità sociale di chi vive in quel contesto”

IL TUNNEL DEI COMPARTI – ATTO PRIMO

In un’estesa zona della Città, abitata da tanti, onesti, concittadini, il Comune non garantisce affatto i fondamentali diritti civici dei residenti.

Il video dimostra quanto sia calpestata, da parte degli amministratori, la dignità sociale di chi vive in quel tessuto urbano. Magari dopo aver acquistato la casa, con i sacrifici di una vita intera e versato regolarmente imposte e tariffe municipali.

Tutto questo è inaccettabile.

Ugo Galli – Consigliere Comunale

Comunicato Stampa17 Marzo 2026
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