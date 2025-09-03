[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, fontane di nuovo non funzionanti. Marasco chiede manutenzioni

AL PREFETTO DI FOGGIA GOVERNO TERRITORIALE

AL SIGNOR SINDACO DELLA CITTA’ DI MANFREDONIA .

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE .

AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI MANFREDONIA

Oggetto: interrogazione sulle fontane pubbliche e altri problemi a Manfredonia

(protocollo n°46319 del 03 settembre 2025)

Il sottoscritto Capogruppo Consigliere Comunale (lega) Giuseppe Marasco.

Con la presente interrogazione alle ill.me SS. VV. a norma del vigente T.U.E.L. dello Statuto Comunale e regolamenti con la presente interrogazione protocolla, PREMESSO CHE

Le fontane pubbliche di acqua potabile aperte e funzionanti in un centro abitato come nel nostro Comune di Manfredonia sono importanti per diversi motivi: Accesso all’acqua potabile: Offrono un accesso gratuito o a basso costo all’acqua potabile per tutti i cittadini, soprattutto per coloro che non hanno accesso a fonti di acqua potabile private. Salute pubblica: Garantiscono che le persone abbiano accesso a un’acqua sicura e potabile, riducendo il rischio di malattie legate all’acqua contaminata. Sostenibilità ambientale: Riducendo la necessità di utilizzare bottiglie di plastica, contribuiscono a diminuire i rifiuti plastici e l’impatto ambientale. Spazio pubblico: Le fontane pubbliche possono essere anche un punto di incontro e di socializzazione per la comunità locale. Turismo: Possono essere un’attrazione turistica e un punto di riferimento per i visitatori.

In sintesi, le fontane pubbliche di acqua potabile sono un servizio essenziale per la comunità, promuovono la salute, la sostenibilità e la coesione sociale.

C H I E D E

L’apertura di tutte le fontane chiuse, ho apprezzato moltissimo l’impegno su mia richiesta dell’assessore ai Lavori Pubblici FRANCESCO SCHIAVONE, al momento la fontana di via tribuna Chiesa Santa Maria delle Grazie sono due settimane non funziona, in via Maddalena(Vicolo Teatro Vecchio) non sono state fatte le operazioni di manutenzione e apertura, come a Siponto ed altre, sollecito nuovamente questa Amministrazione Comunale a (feste terminate) di agire nel bene comune e di pubblica utilità dalle fontane a tutti gli altri problemi da risolvere come l’emergenza di abbandoni rifiuti, inquinamento del torrente Candelaro, carcasse di auto a Borgo Mezzanone, strade dissestare da asfaltare, verde pubblico, eccetera in città e periferia.

In attesa di una risposta urgente orale in consiglio comunale e successivamente scritta. Con le più ampie riserve, in fede firma e consegna al protocollo o invia tramite pec.

Manfredonia lì 02. settembre 2025 .

IL CONSIGLIERE COMUNALE CAPOGRUPPO LEGA SALVINI PREMIER PUGLIA MANFREDONIA

F.to Giuseppe MARASCO