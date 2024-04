Manfredonia, fontana Piscitelli in stato di abbandono, i pesci boccheggiano

Manfredonia – dalle foto pervenute oggi 08 Aprile 2024 alla nostra redazione, la bellissima fontana Piscitelli posta in Piazza Falcone e Borsellino versa in condizioni pietose. Acqua putrida che lascia cattivo odore e Pesci che boccheggiano sul fondale sporco.

Purtroppo la fontana non viene manutenuta da diverso tempo e versa in stato di abbandono. Un vero peccato perché la fontana è a pochi passi dal porto turistico Marina del Gargano che in queste settimane viene preso d’assalto da turisti e visitatori. Nella giornata di ieri in migliaia hanno approfittato del bel clima e del sole per passeggiare sul porto a prendere un aperitivo o per pranzo. E’ un vero peccato, perchè ci mostriamo ai turisti in “disordine” e poco curati. La vocazione turistica della città di Manfredonia necessita di azioni concrete.

Anche l’adiacente fontana posta sotto la preziosa parete di Franco Tretola non versa in condizioni migliori con immondizia all’interno della vasca. Si spera le autorità possano intervenire prontamente per il ripristino della fontana per poterne godere nei mesi primaverili ed estivi.