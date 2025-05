[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, file per il ritiro dei mastelli. Forza Italia: “Ampiamente previsto”

Si tratta delle conseguenze di una lettera carente e di una comunicazione assolutamente inefficace del Comune.

Stamane,l’ingresso di via Tratturo del Carmine presentava un fiume di cittadini in perenne attesa per il ritiro e la consegna dei mastelli.

Peraltro, ieri,ci eravamo prodigati per comunicare alla cittadinanza che tali operazioni proseguiranno per almeno QUATTRO MESI.

Se l’amministrazione comunale,invece,di badare ai selfie ed a sterili,iniziative autoreferenziali, per promuovere se’ stessa o qualche assessore,si preoccupasse di informare effettivamente tutti NOI,si eviterebbero notevoli disagi a coloro i quali hanno ben altro cui pensare.

Un’intera COMUNITÀ trascurata e lasciata in fila,come nell’immagine.

I consiglieri comunali di Forza Italia