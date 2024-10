Manfredonia-Fidelis Andria si gioca domenica alle 14.30

Manfredonia-Fidelis Andria si giocherà domenica 27 ottobre alle ore 14.30.

Nel frattempo la società sipontina ha pubblicato due note per richiesta accrediti stampa e diversamente abili.

Il Manfredonia Calcio 1932, informa che sono disponibili gli accrediti per assistere al match Manfredonia-Fidelis Andria di domenica 27 Ottobre 2024 alle ore 14:30 allo stadio Miramare.

Gli accrediti dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 19:00 di venerdì 25 Ottobre. Tutte le richieste pervenute oltre il limite di tempo prestabilito e/o pervenute oltre i termini stabiliti non verranno prese in considerazione.

N.B. A tutti coloro a cui è stato concesso l’accredito stagionale, vi informiamo che non è necessario presentare ulteriori richieste fino al termine della stagione attuale.

Di seguito tutte le informazioni per richiedere gli accrediti per Stampa, Fotografi e Possessori tessere FIGC-AIA-CONI:

STAMPA-FOTOGRAFI

Per poter usufruire della postazione in Tribuna Stampa è necessario inoltrare richiesta di accredito ad inizio di stagione all´indirizzo email: comunicazione@manfredoniacalcio1932.com

Il documento di richiesta deve essere compilato su carta intestata, firmato dal direttore responsabile della testata e deve includere:

– Nominativo del giornalista;

– Data e luogo di nascita;

– Recapito telefonico;

– Fotocopia tessera dell’Ordine dei Giornalisti

Senza i suddetti requisiti, non sarà possibile assegnare il relativo posto in Tribuna Stampa.

Le richieste di accredito alla tribuna stampa per le partite interne di campionato del Manfredonia Calcio 1932 devono essere inviate entro e non oltre il venerdì antecedente la gara in questione, via email all’indirizzo di posta elettronica comunicazione@manfredoniacalcio1932.com nelle stesse modalità indicate per la tessera stagionale.

La richiesta verrà presa in esame in base alla disponibilità di posti in tribuna stampa.

Gli accrediti dovranno essere ritirati direttamente al Miramare prima della partita, a partire dall’orario di apertura dei cancelli, presso il box preposto ma si consiglia di contattare l’Ufficio Stampa nei giorni antecedenti la gara per avere conferma del buon esito della richiesta di accredito, onde evitare spiacevoli inconvenienti allo stadio.

L’accredito verrà concesso esclusivamente a testate giornalistiche che annoverano, tra le principali tematiche trattate con continuità, quelle legate al calcio ed in particolare al Manfredonia Calcio 1932 e alla squadra ospite.

Gli accrediti ai media verranno assegnati tenendo conto della priorità da concedersi alle testate già accreditate nel corso della stagione e seguendo un criterio di cronologia degli accrediti.

La selezione delle richieste per giornalisti/fotografi al seguito della squadra ospite sarà effettuata in cooperazione con il rispettivo Ufficio Stampa.



POSSESSORI TESSERE FIGC – CONI – AIA

La Tessera Coni, FIGC o AIA consente l’accesso allo stadio ma non garantisce l’assegnazione di una postazione. Si consiglia anche a coloro in possesso della Tessera Coni di richiedere l’accredito in modo da evitare spiacevoli disguidi.

Per ricevere l’accredito, i titolari di Tessere CONI – FIGC- AIA devono indicare obbligatoriamente nome, dati anagrafici (luogo e data di nascita), numero tessera, copia della tessera in corso di validità (inserire anche un recapito telefonico o indirizzo email per eventuali comunicazioni).

Le richieste di accredito devono pervenire via fax (0884.514431) o tramite email all’indirizzo segreteria@manfredoniacalcio1932.com entro e non oltre le ore 19 del venerdì antecedente la gara.

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica le modalità di richiesta accredito per i diversamente abili relativamente alle partite casalinghe di campionato della stagione 2024/2025. Gli aventi diritto potranno occupare solo ed esclusivamente i 15 posti a loro riservati nella zona dedicata all’interno dello Stadio “Miramare”.

La richiesta dovrà pervenire al seguente indirizzo: comunicazione@manfredoniacalcio1932.com o consegnata presso la segreteria entro e non oltre le ore 19.00 di venerdì 25 Ottobre 2024 presentando la seguente documentazione:

Documento di identità;

Certificato di invalidità o autocertificazione, secondo la Legge 104 Art. 3 comma 3

Eventualmente nominativo di un accompagnatore

La società si riserva di escludere dalla lista dei diversamente abili e accompagnatori coloro che, durante l’incontro, non sosteranno nella zona loro dedicata e/o che abbiano fornito dichiarazioni mendaci.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 – 2024/2025