Manfredonia-Fidelis Andria in diretta su Telesveva

+++MANFREDONIA-FIDELIS ANDRIA IN DIRETTA DOMENICA SU TELESVEVA+++

“Sempre fuori per il calcio” tornerà protagonista domenica prossima su Telesveva: trasmetteremo in diretta Manfredonia-Fidelis Andria, gara valida per la nona giornata di serie D – girone H – con fischio d’inizio previsto alle ore 14.30.

Saremo live con un ampio prepartita dallo stadio “Miramare”, dalle ore 14.15, sia in tv sul “18”, sia sui nostri canali social Facebook e YouTube. Telecronaca di Stefano Massaro, commento tecnico di Peppino Ernesto.