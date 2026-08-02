Eventi Manfredonia
Manfredonia Festival, gli appuntamenti dal 3 al 10 agosto. Il 7 la Notte Bianca
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Manfredonia Festival, gli appuntamenti dal 3 al 10 agosto
Dal 3 al 10 agosto il Manfredonia Festival continua con una nuova settimana di appuntamenti tra teatro, letteratura, musica, arte e grandi eventi all’aperto.
Dalla rassegna Liberi Libri alla Notte Bianca, passando per Una Rotonda sul Mare – Live & Dance, il Marenére Fest e lo spettacolo La crociata dei bambini, la città si anima con esperienze pensate per coinvolgere pubblici di ogni età, tra luoghi simbolo e spazi da vivere insieme.
Scopri il programma della settimana e lasciati accompagnare dagli eventi del Manfredonia Festival 2026