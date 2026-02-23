[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Ferrandina, il tecnico dei lucani: “Sono molto deluso”

È molto amareggiato mister Simone Minincleri dopo la terza sconfitta consecutiva subita dal Ferrandina. A Manfredonia i rossoblù hanno sicuramente giocato meglio rispetto alle ultime due sfide ma ancora una volta devono rimandare l’appuntamento con il successo esterno: “Un k.o. molto duro da digerire, un risultato che non rispecchia l’andamento della partita. È vero che siamo un po’ mancati nel primo tempo ma abbiamo avuto anche delle occasioni per segnare. Nella ripresa, nel nostro momento di maggiore spinta, quando abbiamo avuto occasioni incredibili per pareggiare e altre potenziali, siamo stati puniti da un errore in uscita che purtroppo si è ripetuto. Sono molto deluso ma il risultato è un po’ bugiardo. Ora non dobbiamo mollare”.

Tre sconfitte consecutive: più sfortuna, bravura degli avversari o demeriti nostri? E come usciamo da questo momento?

“Sono tre sconfitte che bruciano, due in trasferta contro dirette concorrenti più quella contro una squadra fortissima come il Barletta. Oggi brucia di più perché potevamo portare ampiamente un risultato positivo a casa vista la prestazione, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo giocato su un campo difficile e nonostante le assenze c’è rammarico per come è andata a finire. Nulla è perso, dobbiamo continuare a crederci e bisogna ripartire subito. Domenica ci attende un’altra partita complicata, contro la seconda in classifica: dobbiamo avere più fame, più cattiveria e più attenzione”.