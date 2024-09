Manfredonia-Fasano, in vendita i biglietti per tutti i settori

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Fasano in programma Domenica 15 Settembre alle ore 16:30.

SETTORE INTERO RIDOTTO TRIBUNA CENTRALISSIMA/ ROSSA € 25.00 € 15.00 TRIBUNA LATERALE/ GLU-GIALLA € 20.00 € 12.50 GRADINATA EST € 12.00 € 8.00 CURVA SUD/ P. COTUGNO € 10.00 € 6.00 CURVA NORD/ OSPITI € 10.00 € 6.00

RIDOTTO: Under 14, Donne, Over 65

Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita

UNDER 12 GRATIS: ACCOMPAGNATO ESCLUSIVAMENTE DA ADULTO PREVIA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.

MODALITÀ ACCESSO UNDER 12

PER POTER ACCEDERE ALLO STADIO E‘ OBBLIGATORIO RITIRARE IL TICKET D‘INGRESSO FINO ALLE ORE 19:30 DI SABATO 14 ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL BOTTEGHINO DELLO STADIO MIRAMARE, SITO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO.