Manfredonia, ecco lo staff tecnico: torna Vincenzo Marruocco

Il Manfredonia Calcio 1932 ufficializza lo staff dell’area tecnica che coadiuverà il riconfermato mister Franco Cinque nella stagione 2024/2025.

Il suo vice sarà ancora una volta Matteo Di Staso per un collaudato binomio sportivo di lunga data. Di Staso inizia la sua esperienza come allenatore nel settore giovanile del Manfredonia Calcio, ai tempi della Serie C, collaborando con Mr Michelangelo Palladino nella gestione tecnica dei giovanissimi nazionali. Ancora allenatore nel settore giovanile in serie D.

Di lunga data la collaborazione con Mr Cinque: Vieste Calcio, Trinitapoli, Bisceglie e Manfredonia.

Nel ruolo di preparatore atletico riconfermato Giuseppe Bianco. Laureato magistrale in Scienze dello Sport ad Urbino, e dopo aver giocato a calcio anche nella squadra della città, inizia la sua carriera di allenatore nel settore giovanile di diverse società. Dal 2015, inizia la sua esperienza in prima squadra. Prima dell’arrivo a Manfredonia, Bianco ha svolto il ruolo di preparatore atletico un biennio nel Gallipoli Football, un triennio nell’Atletico Racale e un anno a San Severo.

New entry dello staff tecnico è Vincenzo Marruocco con il ruolo di preparatore dei portieri ed istruttore della scuola calcio. Per lui (366 presenze in vent’anni di carriera, di cui 5 in seria A con il Cagliari, oltre ad aver vestito le maglie di Lecce, Salernitana, Foggia, Chieti, Ravenna, Cavese ed Avellino) un gradito ritorno in casa biancoceleste dopo le passate esperienze in campo 2009/2010 e nello staff 2019/2020.