L’Arcivescovo Mons. Franco MOSCONE crs comunica che:

“Questa mattina, 28 dicembre 2019, è venuto a mancare il Sacerdote Vittorio Ranieri del nostro Clero Diocesano.

Don Vittorio nasce il 09 giugno 1942.

Sin dalla fondazione del “Centro Diocesano per la famiglia Nazareth” in Manfredonia ne è stato il Responsabile.

I funerali verranno celebrati il 31 dicembre 2019 alle ore 15.30 nella Chiesa Cattedrale di Manfredonia.

Via attendo per la celebrazione eucaristica in suffragio di don Vittorio.”