Manfredonia, è sold out per la prima di The Trick, il nuovo film di Stefano Simone

”Avevamo un sogno. E lo abbiamo realizzato” così Stefano Simone dopo il sold out per la prima al Cinema San Michele di The Trick, l’ultimo film del regista di Manfredonia.

The Trick (Italia, 2025)

Regia e Montaggio: Stefano Simone. Soggetto e Sceneggiatura: Giovanni Casalino. Fotografia: Marco Rizzi. Musiche: Luca Auriemma. Fonico di Presa Diretta e Missaggio: Robb MC. Microfonisti: Giuseppe Valente, Gerardo Romani. Segretaria di Edizione: Angela Daloiso. Operatrice di Macchina: Sara Strafile. Make Up / Effetti Speciali: Valentina Tambasco. Art Designer: Barbara Bottalico. Assistente di Produzione: Mirko J. Keeper. Casa di Produzione: Indiemovie. Collaborazione: Comune di Manfredonia. Interpreti: Giovanni Casalino (Kevin), Mr Carnacki (Diego), Giovanni Scopece (commissario), Paola Renzullo (signora Rossi), Maurizio Tomaiuolo (agente 2), Matteo Mangiacotti (agente 1), Tonino Potito (Antonio), Natalia D’Amato (la barbona), Rosanna Trotta (preside), Giovanni Guidone (guardia), Maria Paglione (Monica Villa), Sara Simone (segretaria), Angelo Castriotta (addetto al cimitero), Sara Viscio (cadavere), Camilla Prencipe (bambina), Marco Delli Carri (bambino), Tonino Pesante (nonno), Sara Strafile (poliziotta), Angela Daloiso (impiegata).