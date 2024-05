Manfredonia e l’economia del mare: confronto alla Lega Navale

“Manfredonia e l’economia del mare”. Avevo annunciato e confermato la mia presenza all’invito di Giuseppe De Filippo, Direttore di StatoQuotidiano.it, al confronto su un tema cardine per la programmazione e lo sviluppo della nostra città presso la sede della Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia.

Spiace per le sedie lasciate vuote da due dei quattro candidati sindaci. Confrontarsi con i cittadini e gli stakeholders è un dovere a cui non ci si può sottrarre per chi si candida alla guida di un territorio, dando la possibilità di far conoscere e far valutare le proprie idee e competenze

Lo scrive su Facebook Vincenzo Di Staso