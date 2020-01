Manfredonia, due giornate di squalifica per Telera

Il Giudice sportivo nella seduta del 21 gennaio si è così espresso sulla 19ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone A 2019/20:

SOCIETÀ

Don Uva: ammenda di 50 euro “per mancanza di acqua calda nello spogliatoio destinato alla terna arbitrale”.

ALLENATORI

Pizzulli (Ginosa), Agnelli (Manfredonia): ammonizione.

CALCIATORI ESPULSI

Lecce e Turco (Grottaglie), Giampetruzzi e Tanzi (Ginosa), Telera (Manfredonia): squalifica per due gare.

CALCIATORI NON ESPULSI

Sallustio (Borgorosso Molfetta); Valentino (Canosa); Marchese (Nuova Spinazzola); D’Addiego, Dipierro e Gernone (Rutiglianese); Abbinante (Vigor Bitritto): squalifica per una gara per recidiva in ammonizione.