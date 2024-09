Manfredonia, domani sera ‘Live Experience’ in Piazzetta Mercato

“Live Experience” nell’arena di Piazzetta Mercato, DAM Accademia Musicale e Pop Officine popolari insieme per il progetto “Beat Rigeneration”

LIVE EXPERIENCE | VENERDÌ 20 Settembre ore 20.30

nell’arena di Piazzetta Mercato a Manfredonia

Nell’ambito del progetto “Beat Ri-Generation“ di POP Officine Popolari con la direzione artistica di DAM Accademia Musicale, finanziato nell’ambito dell’Avviso regionale “Puglia Capitale Sociale 3.0”

Tanti giovani musicisti, cantautori e rapper si alterneranno sul palco di “Live Experience” creando uno spazio ricco di creatività e libertà d’espressione tra diversi stili e generi!

Una grande occasione per incontrarsi, raccontarsi, e scoprire insieme il piano dei lavoratori che attendono i talenti locanti che aderiranno a Beat Rigeneration!

La call è rivolta a cantanti (solisti/e o gruppi) e cantautori/cantautrici che saranno chiamati/e ad ideare il testo e/o a cantarlo sulla base di tracce musicali realizzate in collaborazione con producer locali.

Come partecipare: per partecipare è necessario compilare il modulo d’iscrizione entro il giorno 20/09/2024. Per eventuali informazioni scrivere a officinepopolari@gmail.com o chiamare il numero tel 389 4367048.

La selezione per la formazione della classe di studio per la produzione di brani inediti sarà a totale discrezione dell’organizzazione; tutto il materiale inviato sarà valutato da una giuria che selezionerà i/le partecipanti alla classe. I/le candidati/e selezionati/e saranno contattati/e ai recapiti rilasciati in fase di iscrizione.

Ecco il link per iscriversi a BEAT RiGeneration: https://forms.gle/q9TcbfJ7yVGP27nU7