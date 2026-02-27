Politica Manfredonia

Manfredonia, diretta streaming del Consiglio Comunale (ore 15)

Redazione27 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, diretta streaming del Consiglio Comunale

Link alla diretta streaming: https://www.youtube.com/live/KQgy6hG5i0U


Ordine del giorno

  1. Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 26 gennaio 2026 – art. 65 regolamento del consiglio comunale;
  2. Comunicazione del prelievo dal fondo di riserva adottato con deliberazione della giunta comunale n. 40 del 11/02/2026 prelevamento dal fondo di riserva in esercizio provvisorio per referendum confermativo del 22-23 marzo 2026;
  3. Determinazione valori indicativi aree fabbricabili ai fini IMU annualità 2026. Art. 14 regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta IUC;
  4. Art. 172, comma 1, lett. B) del d. Lgs. 267/2000. Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie.  Determinazione prezzo di cessione;
  5. Addizionale comunale all’IRPEF 2026 – conferma;
  6. Conferma tariffe tari deliberate per l’anno 2025 per il ciclo di programmazione 2026 -2028. Annualità 2026 – provvedimento ponte;
  7. Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote 2026 e relativo prospetto;
  8. Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) per il triennio 2026 – 2028 e bilancio di previsione 2026 – 2028. 
Redazione27 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©