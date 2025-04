[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Manfredonia dice addio alla carta” l’annuncio dell’Assessore Delle Rose

L’Amministrazione segna un importante passo avanti nel percorso di innovazione e sostenibilità. Con la Delibera di Giunta n. 55 del 12 marzo 2025, è stato approvato l’abbandono definitivo dello schedario elettorale cartaceo e la completa transizione al formato digitale, con decorrenza dal 1° aprile 2025.

Questa decisione rappresenta un chiaro segnale di cambiamento: la digitalizzazione della pubblica amministrazione non è più un’opzione, ma una necessità per garantire efficienza, trasparenza e rispetto dell’ambiente. L’eliminazione della gestione cartacea delle liste elettorali consente di snellire i processi, ridurre il margine di errore e ottimizzare le risorse umane, economiche e ambientali.

L’Assessore agli Affari Generali e Personale Sara Delle Rose dichiara “L’innovazione digitale deve camminare di pari passo con la sostenibilità ambientale. Con questo provvedimento, Manfredonia compie una scelta responsabile, dimostrando che il progresso tecnologico può e deve essere al servizio della tutela del nostro territorio. Ridurre l’uso della carta significa meno spreco di risorse, minore impatto ambientale e una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente. È una visione lungimirante, che guarda al futuro con responsabilità e visione. Ringrazio la dirigente del settore.”

La digitalizzazione dello schedario elettorale, autorizzata dal Ministero dell’Interno, si inserisce in un più ampio processo di ammodernamento dell’apparato amministrativo locale, in linea con le direttive nazionali ed europee sulla transizione digitale. Il nuovo sistema garantirà non solo una gestione più sicura e veloce dei dati elettorali, ma anche un miglioramento nell’accessibilità ai servizi per i cittadini. È importante sottolineare che questa trasformazione non comporterà alcun onere finanziario per il bilancio comunale.

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia continuerà a investire in progetti di digitalizzazione e sostenibilità, perché un Comune che guarda avanti è un Comune capace di offrire servizi migliori ai propri cittadini, tutelando al contempo le risorse ambientali.