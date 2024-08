Manfredonia, dal Foggia arriva Giovanni Castaldi

✍️ Il Manfredonia Calcio 1932 comunica l’acquisizione a titolo di prestito dal Foggia Calcio 1920 del calciatore Giovanni Castaldi, difensore classe 2007 che puntella il parco Under dei biancocelesti per la stagione 2024/2025 per una squadra che, come da progetto societario, punta fortemente su giovani di prospettiva da valorizzare.

🔹 Castaldi, in forza alla prima squadra del Calcio Foggia 1920 dalla stagione sportiva 2023/24, ha militato con i colori rossoneri nelle fila dell’Under17 nazionale e Primavera3 distinguendosi per qualità fisiche e tecniche, giocando sia nel ruolo di centrale che di terzino.

🔹 Castaldi è già a disposizione di Mister Franco Cinque e questa mattina ha effettuato l’allenamento con il gruppo squadra al “Miramare”.