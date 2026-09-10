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MANFREDONIA, DAI COMPARTI ALLA RINASCITA: LA SFIDA DEI VOLONTARI PER RISANARE I QUARTIERI.

Un gruppo di cittadini unisce le forze tra interventi pratici, proposte concrete e dialogo diretto con le istituzioni per restituire decoro e servizi alle zone periferiche della città.

MANFREDONIA – Le criticità legate ai Comparti di Manfredonia sono da tempo al centro del dibattito cittadino: carenza di servizi essenziali, manutenzione a rilento, infrastrutture incomplete e un senso di abbandono che per troppo tempo ha appesantito la quotidianità dei residenti. Di fronte a questa complessa eredità, c’è chi ha scelto di non limitarsi alle segnalazioni sui social, ma di rimboccarsi le maniche e passare all’azione.

Nasce da questa esigenza il progetto di un gruppo autonomo di volontari e cittadini residenti che ha deciso di organizzarsi per monitorare, proporre e trasformare il volto dei quartieri.

L’iniziativa si muove su un doppio binario: da un lato l’intervento diretto sul territorio , dall’altro la costruzione di un tavolo di confronto tra il Comune e gli enti competenti.

L’obiettivo dei volontari non è sostituirsi all’amministrazione, ma agire da stimolo e da ponte tra le esigenze reali dei Comparti e i tavoli decisionali. Attraverso assemblee pubbliche, petizioni mirate e incontri istituzionali, il gruppo sta portando all’attenzione delle autorità le priorità non più rinviabili:

Infrastrutture e viabilità: completamento dei collegamenti e messa in sicurezza delle strade.

completamento dei collegamenti e messa in sicurezza delle strade. Verde pubblico e decoro: manutenzione ordinaria e riqualificazione degli spazi di aggregazione per famiglie e bambini.

manutenzione ordinaria e riqualificazione degli spazi di aggregazione per famiglie e bambini. Illuminazione e sicurezza: potenziamento della rete per garantire maggiore vivibilità nelle ore serali.

potenziamento della rete per garantire maggiore vivibilità nelle ore serali. Servizi di quartiere: creazione di punti di riferimento per la comunità e presidi sociali.

Segui e supporta l’iniziativa su Instagram

Per documentare lo stato dei luoghi, aggiornare la cittadinanza sui progressi raggiunti e coordinare i prossimi appuntamenti, il gruppo ha aperto la propria pagina Instagram ufficiale.

📲 SEGUI LA PAGINA INSTAGRAM: https://www.instagram.com/lavoriamoperilnostroquartiere

“I Comparti non sono la periferia da dimenticare, ma la Manfredonia del futuro. Ogni piccolo intervento sul campo e ogni vertice con le istituzioni ci avvicina al quartiere che meritiamo.” — Il coordinamento dei volontari

📍 INSIEME PER I COMPARTI: Unisciti al gruppo, partecipa ai prossimi incontri e dai il tuo contributo per la rinascita della comunità.

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