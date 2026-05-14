Manfredonia D32, la replica di Basta: “È normale che un Consigliere Comunale sia tra i principali beneficiari di un atto su cui pende il sospetto di illegittimità urbanistica?”
Manfredonia D32, la replica di Basta: “È normale che un Consigliere Comunale sia tra i principali beneficiari di un atto su cui pende il sospetto di illegittimità urbanistica?”
D32: LA VERITÀ NON SI CANCELLA CON GLI INSULTI.
Sento il dovere di intervenire personalmente in risposta al comunicato dei consiglieri comunali Tasso e Ritucci, poiché citato con nome e cognome, con riferimento al comunicato fatto dalla civica di cui mi onoro essere coordinatore “FORZA MANFREDONIA”,
Ho letto con estremo interesse (e un pizzico di divertimento per il nervosismo che traspare) il comunicato a firma di Massimiliano Ritucci e Antonio Tasso. Quando mancano gli argomenti giuridici, si ricorre all’offesa personale e al fumo negli occhi.
Ma i documenti, a differenza delle parole al vento, hanno un valore incontrovertibile.
Proviamo a riportare l’ordine nel caos delle loro “giustificazioni”.
I firmatari del comunicato tentano di coinvolgere l’ex amministrazione Rotice per darsi una parvenza di legittimità. Peccato che la realtà sia diametralmente opposta: durante l’amministrazione Rotice non è stato rilasciato alcun cambio di destinazione d’uso nel comparto D32, se non, se la memoria non mi inganna un permesso a costruire, unico non appena il sindaco venne informato delle problematiche insistenti per la D32.
Perché? La risposta è semplice: la legalità e la prudenza amministrativa venivano prima degli interessi di bottega. Ricordiamo bene il viavai quotidiano di certi personaggi nelle stanze del Palazzo, pronti a perorare la propria causa personale. Ma l’ex Sindaco Rotice, a differenza di chi oggi governa, ha preferito tenere la questione “in attesa”, consapevole dei rischi e dei rilievi pendenti, rifiutandosi di prestare il fianco a un’operazione urbanisticamente spericolata.
Ritucci e Tasso liquidano le note regionali come “interlocuzioni”. Un modo bizzarro per definire atti ufficiali che parlano di rilievi ostativi.
Soprattutto, dimenticano di citare l’ultimo, pesantissimo macigno: la nota della Regione Puglia del 2026.
Davanti a una denuncia formale di lottizzazione abusiva, la Regione non ha fatto “accademia”, ma ha invitato Comune e Provincia ad adottare “senza ulteriori indugi” i provvedimenti necessari.
Se tutto fosse “regolare” e “trasparente” come dicono, perché nel 2026 la Regione sente ancora il bisogno di chiedere interventi urgenti per il rispetto delle norme?
Si parla di “esigenza sociale” per mascherare quello che tecnicamente appare come un bypass delle regole urbanistiche.
La legge regionale 16/2014 citata a sproposito non è un “passpartout” per trasformare zone artigianali in zone residenziali a piacimento.
Vantare il pagamento di oneri come prova di legittimità è un insulto all’intelligenza dei cittadini: pagare non rende legale ciò che la pianificazione urbanistica vieta.
Ritucci definisce “populismo di bassa macelleria” il paragone con i condoni.
Noi lo chiamiamo senso di giustizia!.
Mentre migliaia di cittadini di Manfredonia attendono da quarant’anni risposte su piccoli abusi o pratiche di condono lineari, incagliati nelle secche della burocrazia, nel comparto D32 — per pura coincidenza frequentato da esponenti politici della maggioranza — le pratiche sembrano correre su una corsia preferenziale.
Invece di lanciare strali contro il passato, Ritucci e Tasso rispondano nel merito:
Come spiegano il richiamo della Regione del 2026 sulla lottizzazione abusiva?
Perché l’amministrazione La Marca, che ha fatto della “legalità” il suo vessillo, procede dritta ignorando i rilievi regionali che persino l’amministrazione precedente aveva ritenuto bloccanti?
È normale che un Consigliere Comunale sia tra i principali beneficiari di un atto su cui pende il sospetto di illegittimità urbanistica?
La politica non si fa con le chat o con le offese agli “ex”. Si fa con gli atti. E gli atti dicono che il comparto D32 è una ferita aperta nel diritto urbanistico della nostra città.
Se la difesa d’ufficio di Ritucci e Tasso è tutta qui, allora Manfredonia ha davvero motivo di preoccuparsi.
La legalità non è un’opzione facoltativa, se la si predica la si rispetta sempre!
La verità sta arrivando !
P.s. mi ci avete tirato dentro per i capelli….. che non ho!
MICHELANGELO BASTA