Manfredonia
Manfredonia, cuccioli abbandonati sulla SS89
Ritrovata da una guardia giurata durante servizio una cucciolata di 5 cani, abbandonati in un cartone a pochi metri dalla S.S. 89, in località Cava Foglia.
Con ogni probabilità sono stati abbandonati da un’auto proveniente da fuori Manfredonia, gettati come spazzatura, sarebbero morti certamente o per ipotermia o schiacciati dalle auto in corsa sulla strada.