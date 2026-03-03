Manfredonia

Manfredonia, cuccioli abbandonati sulla SS89

Redazione3 Marzo 2026
Ritrovata da una guardia giurata durante servizio una cucciolata di 5 cani, abbandonati in un cartone a pochi metri dalla S.S. 89, in località Cava Foglia.

Con ogni probabilità sono stati abbandonati da un’auto proveniente da fuori Manfredonia, gettati come spazzatura, sarebbero morti certamente o per ipotermia o schiacciati dalle auto in corsa sulla strada.

