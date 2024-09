Manfredonia, criticità evidenti per la radiologia del San Camillo de Lellis di Manfredonia. Quando le soluzioni?

Sono note a tutti le condizioni di forte criticità nelle quali versa da tempo il reparto di radiologia dell’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia ma ciò nonostante, alcuna soluzione si intravvede nell’immediato o comunque nel prossimo futuro.

I sanitari che operano nel reparto debbono fare i salti mortali per assicurare le prestazioni agli utenti, dei quali, loro malgrado, diventano incolpevolmente, destinatari di lamentele per un servizio che, sic stantibis, non può essere svolto in modo efficiente. Il motivo: mancanza di personale e di strumentazione radiografica.

Vi è, infatti, una sola macchina radiografia che risale agli anni 80/90 che spesso, a causa della sua “veneranda età”, evidenzia dei problemi tecnici.

Ve ne era un’altra che a seguito del suo fine vita, è stata disinstallata e mai sostituita.

In pratica, si lavora con una sola macchina radiografica e sanitari e tecnici sotto organico con conseguente rallentamento della efficienza della radiologia.

Tutto questo, credo sia noto al direttore sanitario dell’ospedale che dovrebbe interfacciarsi con l’assessore regionale alla sanità per trovare le soluzioni più adeguate al problema.

Auspicabile sarebbe un sopralluogo del Sindaco di Manfredonia per rilevare ictu oculi i problemi della radiologia del San Camillo de Lellis di Manfredonia.

Le diagnosi precoci sono essenziali per salvare vite umane ed il diritto alla salute è una priorità ineludibile.

Speriamo che dalla promesse si passi ai fatti, quindi, la radiologia venga dotata di macchine radiografiche moderne e soprattutto venga implementato il personale.

Antonio Castriotta