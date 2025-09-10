[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, costituito il primo esecutivo cittadino di “Noi Moderati”

Antonella Lauriola, Anna Trotta e Gianni Sventurato: sono ben tre i manfredoniani presenti nel direttivo regionale di Noi Moderati, che nello scorso weekend ha visto l’elezione per acclamazione di Luigi Morgante, nuovo segretario per la Puglia. Alla presenza dei deputati Alessandro Colucci e Saverio Romano, lo stesso leader del partito Maurizio Lupi ha ribadito l’impegno per le elezioni regionali, che vedrà Noi Moderati presente con una propria lista, grazie all’ottimo lavoro svolto sui territori.

Anche Manfredonia si struttura con un proprio esecutivo cittadino, chiamato da subito ad operare concretamente per dare risposte ai tanti cittadini insoddisfatti della politica locale e regionale, proponendosi come alternativa seria, credibile e determinata in vista delle prossime sfide elettorali. L’esecutivo cittadino di Noi Moderati Manfredonia è composto da Nicola Morano, coordinatore cittadino e vicecoordinatore provinciale, Mirella La Torre, vicecoordinatore cittadino, Paolo Caputo, Matteo Robustella, Pietro Nevola, Vincenzo Di Staso, consigliere comunale di Noi Moderati a Manfredonia, Mary Fabrizio, membro del direttivo provinciale e responsabile politiche familiari e i tre membri del direttivo regionale Anna Trotta, Antonella Lauriola eGiovanni Sventurato.

La presenza di ben cinque dirigenti già attivi in ruoli provinciali e regionali conferma il forte radicamento di Noi Moderati Manfredonia nel panorama politico pugliese.

La sede del movimento è situata a Manfredonia, in via delle Cisterne, ed è aperta a tutti i cittadini che desiderano contribuire attivamente al percorso di crescita e rilancio della città.