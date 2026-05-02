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Manfredonia, cosa serve per la salvezza: le ipotesi
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Manfredonia, cosa serve per la salvezza: le ipotesi
Acerrana-Manfredonia vale una stagione per i sipontini, ancora a caccia della salvezza, ma partendo da una posizione privilegiata.
Il Manfredonia si salva se:
- vince ad Acerra
- fa lo stesso risultato di Sarnese e Francavilla in Sinni, appaiati a quota 40 in classifica, per via della classifica avulsa
- perde ad Acerra, ma non vincono Nola (col Martina) e Pompei (Fidelis Andria).