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Manfredonia, cosa serve per la salvezza: le ipotesi

Redazione2 Maggio 2026
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Manfredonia, cosa serve per la salvezza: le ipotesi

Acerrana-Manfredonia vale una stagione per i sipontini, ancora a caccia della salvezza, ma partendo da una posizione privilegiata.

Il Manfredonia si salva se:

  • vince ad Acerra
  • fa lo stesso risultato di Sarnese e Francavilla in Sinni, appaiati a quota 40 in classifica, per via della classifica avulsa
  • perde ad Acerra, ma non vincono Nola (col Martina) e Pompei (Fidelis Andria).
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Redazione2 Maggio 2026