Sport Manfredonia
Manfredonia, contro il Gladiator scelte obbligate in attacco
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Manfredonia, contro il Gladiator scelte obbligate in attacco
MANFREDONIA – Con Babaj squalificato per altre due giornate ed in attesa di un ‘9’, per Ciaramella la prima trasferta di Santa Maria Capua Vetere le scelte in attacco sono limitate.
Probabilmente vedremo la stessa formazione scesa in campo contro la Fidelis Andria con Giacchino tra i tre di centrocampo e Desiato largo in avanti con Orlandi e Santarpia a fungere da punta centrale.
Ci sarà sicuramente spazio per Sainz-Maza, in attesa di ritrovare la forma migliore, a gara in corso.