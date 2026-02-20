Politica Manfredonia
Manfredonia, Consiglio Comunale il 27 febbraio
Si comunica che il giorno 27 febbraio alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente
Ordine del giorno
- Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 26 gennaio 2026 – art. 65 regolamento del consiglio comunale;
- Comunicazione del prelievo dal fondo di riserva adottato con deliberazione della giunta comunale n. 40 del 11/02/2026 prelevamento dal fondo di riserva in esercizio provvisorio per referendum confermativo del 22-23 marzo 2026;
- Determinazione valori indicativi aree fabbricabili ai fini IMU annualità 2026. Art. 14 regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta IUC;
- Art. 172, comma 1, lett. B) del d. Lgs. 267/2000. Aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Determinazione prezzo di cessione;
- Addizionale comunale all’IRPEF 2026 – conferma;
- Conferma tariffe tari deliberate per l’anno 2025 per il ciclo di programmazione 2026 -2028. Annualità 2026 – provvedimento ponte;
- Imposta municipale propria (IMU) – approvazione aliquote 2026 e relativo prospetto;
- Esame ed approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) per il triennio 2026 – 2028 e bilancio di previsione 2026 – 2028.