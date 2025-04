[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Consiglio Comunale convocato nel giorno del Venerdì Santo, protesta Forza Manfredonia

Si predica bene….. si razzola male!

Apprendiamo con stupore e non poco rammarico che il Presidente del consiglio comunale di Manfredonia, concordemente al Sindaco e la sua maggioranza, ha convocato per la mattina del 18 aprile 2025, giorno di Venerdì Santo, una seduta del Consiglio Comunale avente come ordine del giorno numerosi ed importanti punti di discussione.

Il Movimento civico FORZA Manfredonia ritiene tale decisione “assurda ed inopportuna” anche perché, a quanto pare gli atti da approvare non hanno scadenza tale da non potersi trattare in altra data.

“Il Venerdì Santo è l’unico giorno dell’anno liturgico in cui non si celebra l’Eucaristia e si commemora la Passione e Morte di Gesù. Le campane tacciono in segno di lutto per la crocifissione e morte di Cristo”.

Ennesima scelta che denota assoluta mancanza di sensibilità nei confronti della Chiesa e mancanza di rispetto nei confronti di noi Cattolici praticanti, soprattutto se proveniente da chi dichiara di ispirare la propria azione ai dettami della nostra fede e Religione!

Sindaco ci faccia ricredere, per questa volta per non essere ” tutto chiacchiere e distintivo “, basterebbe poco, un piccolo gesto: ” chieda un rinvio alla settimana prossima”.

Forza Manfredonia