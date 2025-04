Manfredonia, “Come si può parlare di raccolta differenziata in un contesto dove l’inciviltà è generalizzata?”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 26 aprile 2025

Come si può parlare di raccolta differenziata in un contesto dove l’inciviltà è generalizzata?

È vero, in alcune realtà sembra quasi assurdo parlare di rispetto ambientale, riciclo o senso civico, quando ogni giorno siamo costretti a vedere: sacchi abbandonati ovunque, rifiuti nei campi o accanto ai cassonetti, cittadini che non separano nulla o che ignorano totalmente le regole.

Eppure, aggiunge Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, paradossalmente, proprio in questi contesti, è ancora più importante insistere sulla raccolta differenziata.

La differenziata, è una scelta culturale, “anche in un mare di inciviltà” chi differenzia e rispetta le regole fa una scelta culturale e morale. Non è solo un gesto per il Comune, ma per sé stessi e per il futuro.. “Quando anche una sola famiglia in un condominio incivile separa i rifiuti e li smaltisce bene, sta mandando un messaggio forte”.

VA SOTTOLINEATO, che la raccolta differenziata, FUNZIONA solo se è ben ORGANIZZATA: cassonetti chiari, orari precisi, isole ecologiche funzionanti e controlli reali.

Se mancano queste cose, la responsabilità poi, non è solo dei cittadini, ma anche di chi governa..

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane