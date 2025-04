Manfredonia: cittadino si accascia a terra colto da un malore, soccorso da passanti e forze dell’ordine

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia – cittadino si accascia a terra, in via Aldo moro, a causa di un malore. Immediatamente soccorso da alcuni passanti e da una pattuglia della guardia di finanza, che hanno prontamente contattato il 118 per richiedere l’ intervento di un ambulanza del servizio di E/U e messo in posizione laterale di sicurezza l’uomo. Questa tecnica, infatti, permette di proteggere le vie respiratorie e favorisce la respirazione.

I sanitari intervenuti hanno trasportato il paziente presso l’ospedale di Manfredonia, per le prime cure del caso, mentre la pattuglia della guardia di finanza, per accelerare le suddette manovre, ha scortato l’ambulanza nel traffico cittadino con sirene e lampeggianti.

Ringraziamo la solidarietà cittadina, le forze dell’ordine, nello specifico i militari della guardia di finanza, e gli operatori del 118 per la loro tempestività e la pronta forza d’animo nel tentativo di tranquillizzare le persone che si sono accalcate nella zona in quel momento.