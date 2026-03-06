[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la segnalazione di un cittadino “Città ridotta in condizioni di degrado assoluto”

“Salve, sono un cittadino di Manfredonia, che con molta rabbia scrive questo post perchè sono stanco di vedere la mia città ridotta in queste condizioni di DEGRADO ASSOLUTO!!” A scriverlo è un cittadino di Manfredonia che ci invia anche alcune foto.

“L’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha finalmente avviato la potatura degli alberi (che ci deve essere), però non hanno pensando anche agli altri problemi urgenti da risolvere al più presto possibile (che sorgono in città da vari anni).” prosegue la segnalazione del cittadino.

Il cittadino si è preso la briga di girare per la città e fotografare alcune aree non manutenute e scrive: “Facendo un giro solo in una “mezza parte” di Manfredonia, ho scattato le foto per farvi vedere “una parte” di degrado causata da una mancata manutenzione??!!? Spero che con questo post il sindaco, gli assessori vedano questo post e che intervengano al più presto!!”