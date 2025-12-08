[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, chiusura del Servizio Entrate per corso di aggiornamento del personale

Si informa la cittadinanza che, nella giornata di martedì 16 dicembre 2025, il Servizio Entrate resterà chiuso al pubblico per consentire la partecipazione del personale a un corso di aggiornamento professionale.

Per evitare disservizi e agevolare l’utenza, è stata prevista l’apertura straordinaria nella giornata di lunedì 15 dicembre 2025 dalle ore 10.00 alle ore 12.30.



Si invitano, pertanto, i contribuenti e gli utenti interessati a recarsi presso l’ufficio in tale giornata per eventuali adempimenti o richieste.



Le normali attività di sportello riprenderanno mercoledì 17 dicembre 2025 con i consueti orari di apertura.