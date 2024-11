Manfredonia, chiusura del mese di novembre dedicato ai defunti

Chiusura del mese di NOVEMBRE dedicato ai DEFUNTI

Siamo nati e non moriremo mai più. VIVIAMO PER AMARE.

Beata Chiara Corbello Petrillo

Il 29 novembre 2024 alle ore 18.30, nella Cattedrale di S. Lorenzo Maiorano di Manfredonia, l’Arcivescovo Padre Franco Moscone, a chiusura del mese di novembre, dedicato ai defunti, celebrerà la S. Messa in suffragio dei Figli amati e di tutti i defunti.



Offriamo a loro il più bel gesto d’amore partecipando alla preghiera. La morte non spezza l’amore che intercorre con i nostri cari, anzi lo rafforza attraverso il loro ricordo nella preghiera. Con Dio i nostri cari non sono perduti ma sono entrati nella vita eterna e godono la visione della nuova Gerusalemme. “Chi crede in me, anche se muore, vivrà, chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno” (Gv 11,25)

La tomba è il luogo dove chi entra non esce. Ma Gesù è uscito per noi, è risorto per noi, per portare vita dove c’era morte, Lui, che ha ribaltato il masso all’ingresso della tomba, può rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò non cediamo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la speranza. Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciati soli, ci ha visitati: è venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell’angoscia, nella morte. La sua luce ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole raggiungere gli angoli più bui della vita. Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la speranza, non arrenderti: Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno l’ultima parola. Coraggio, con Dio niente è perduto! Basta aprire il cuore nella preghiera, basta sollevare un poco quella pietra posta all’imboccatura del cuore per lasciare entrare la luce di Gesù. Basta invitarlo: vieni, Gesù, nelle mie paure e dì anche a me: “Coraggio!”. (Papa Francesco Omelia Veglia Pasquale, 11 aprile 2020)