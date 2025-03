[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, chiuso l’ingresso del lato nord del Cimitero. Tasso: “Non è tollerabile”

Si tratta di un cartello affisso al cancello di ingresso del cimitero comunale (lato nord) che recita:

“A CAUSA DEI CONTINUI FURTI, NELL’IMPOSSIBILITA’ DEL PRESIDIO DELL’AREA, A PARTIRE DA LUNEDI 24 MARZO, IL CANCELLO NORD RESTERA’ CHIUSO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI”



Come Consigliere membro della Commissione Lavori Pubblici, avente titolarità sul settore, ho già informato la V Commissione e l’Assessore di competenza che questa non è una situazione accettabile nè tollerabile.

Pertanto, chiedo – e mi metto a disposizione – per risolvere URGENTEMENTE il problema.

Quell’ingresso è di servizio alla zona nord, dove vi sono diverse strutture che ospitano defunti, i quali quotidianamente vengono visitati dai propri cari, spesso anziani, che, in caso di chiusura dei cancelli dovrebbero sobbarcarsi centinaia di metri in più per recarsi al cancello principale, spesso con fiori e altro materiale necessario al culto.

Tutto questo perché??? Non riusciamo adeguatamente a sorvegliare l’ingresso??? NON È TOLLERABILE!!!

Questo segno di impotenza e di resa nei confronti di delinquenti vigliacchi non è CONCEPIBILE.

Lo scrive Antonio Tasso su Facebook