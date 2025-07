[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, chiarimenti sulla Tari da parte del consigliere Marasco

La #TARI (Tassa sui Rifiuti) è un’imposta comunale che finanzia la gestione dei rifiuti urbani. Ogni anno, i comuni possono variare la tariffa in base ai costi di gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti.



In cambio di questa imposta, i cittadini devono avere servizi come:

#Raccolta #differenziata porta a porta tramite mastelli dedicati per carta, vetro, plastica e organici;

#Raccolta #indifferenziata per i rifiuti non riciclabili;

#Pulizia delle #strade e delle #aree àpubbliche e aree verdi, più verde in città;

Gestione dei rifiuti speciali come ingombranti e pericolosi;

Servizi di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata e spiegazioni perché si paga quella somma e non di meno o di più, senza errori e soprusi di cartelle pazze, sbagliate appositivamente solo per fare cassa:

Se questi servizi non vengono erogati correttamente, il cittadino può:

Contattare il comune o l’azienda di gestione dei rifiuti per segnalare le carenze e chiedere interventi

Verificare se esistono regolamenti o contratti specifici che definiscono gli standard di servizio

Presentare una #PETIZIONE #POPOLARE ( come è in atto alla Via delle Cisterne,38) o un reclamo formale al comune o alle autorità competenti



Considerare la possibilità di costituire un comitato di cittadini per discutere e risolvere collettivamente i problemi legati alla gestione dei rifiuti



È importante che i cittadini siano consapevoli dei propri diritti e delle responsabilità del comune e dell’azienda di gestione dei rifiuti per garantire un servizio efficiente e conforme alle norme vigenti.

Giuseppe Marasco @follower #Consiglire #Comunale #Capogruppo LEGA SALVINI PREMIER PUGLIA MANFREDONIA .