Manfredonia, “C’era una volta”

C’ERA UNA VOLTA…….

Sorrisi, sguardi e smorfie espressive, tipiche dei bambini, allieteranno l’evento “C’era una volta” che si terrà a largo Diomede, nella splendida cornice della città Sveva di Manfredonia.



La manifestazione partirà intorno alle ore 18.00 e vedrà protagonisti i bambini di tutte le età grazie alla progettualità del Comitato Provinciale Foggia-Manfredonia e al patrocinio del Comitato Festa Padronale del Comune di Manfredonia.



Sembra ieri quando i nostri nonni, altro che smartphon e notebook, usavano farci divertire con corde, trottole e palle. Eppure la nostra memoria sembra aver dimenticato tutto ciò. in realtà non bisogna perdersi d’animo perché’ il Comitato Uisp asp Foggia Manfredonia in questa e più occasioni ha sempre voluto diffondere alla luce della mission nazionale e dei valori condivisi da tutto il direttivo il pregio sociale dello sport, la valorizzazione della cultura e delle tradizioni.

La piazza in tutta la sua maestosità sarà allestita da stand e strutture semifisse che permetteranno a tutti di giocare, rallegrarsi e conoscere nuove discipline sportive.

I bambini più piccoli praticheranno attività ludica su gonfiabili colorati e morbidi, che li daranno un senso di leggerezza e agilità.

Adulti e giovani saranno incuriositi dal calcio balilla umano, a cui non potranno rinunciare perché’ si tratta di un passatempo ricreativo che ha un non so che di buffo ma allo stesso tempo educativo.

E poi non mancherà, in prima linea schierata, l’attività motoria con l’arrampicata sportiva dove saranno messe in gioco abilità come la flessibilità e l’equilibrio.



In una nota di tradizione medioevale la corsa dei sacchi e tiro alla fine chiuderà la serata per livellare in delle gare goliardiche le capacità di genitori e figli, nonni e nipoti.

Per partecipare a questa molteplicità di attività basterà sottoscrivere una assicurazione ad-hoc presso la sede Uisp in via Maddalena, 99 a Manfredonia.

Solo per i gonfiabili è possibile utilizzarli per un tempo massimo di 20 minuti.

Non possiamo negarvi che l’emozioni di vedervi felici e spensierati ci fa conquistare la speranza che lo sport, la cultura e le tradizioni siano le chiavi di lettura di epoche future che credano ancora nei più alti valori dell’umanità.