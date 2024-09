Manfredonia, centro d’ascolto nel cimitero per affrontare la sofferenza del lutto

Nel cimitero cittadino di Manfredonia, uno dei luoghi della conversione di San Camillo, dove ha vissuto per un periodo prima e dopo la sua conversione, nell’attuale chiesa e rimanente chiostro, attualmente cimitero, è in funzione il centro d’ascolto per tutti coloro che vogliono dialogare semplicemente con un religioso Camilliano, che si mette a disposizione per tutti coloro che lo desiderano, per affrontare la sofferenza del proprio lutto.



IL CENTRO D’ASCOLTO E’ APERTO OGNI SABATO MATTINA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 11:30

PROVVISORIAMENTE L’ACCOGLIENZA VIENE FATTA NELLA SACRESTIA DELLA CHIESA DI QUESTO CIMITERO



NOTA BENE: IL SABATO MATTINA SI E’ DISPONIBILI ANCHE PER LE CONFESSIONI. OGNI DOMENICA VIENE CELEBRATA NELLA CHIESA DEL CIMITERO LA S. MESSA ALLE ORE 10.



TALE INIZIATIVA E’ INSERITA NEL PROGETTO APPROVATO DALL’UFFICIO NAZIONALE CEI DELLA SALUTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA AL NUMERO 44/24/UPS