Manfredonia celebra la Giornata Mondiale della Vista con un incontro dedicato alla prevenzione
Il bene prezioso della vista sarà al centro della Giornata Mondiale della Vista, che si terrà giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 18 nella Sala delle Vetrate “Aronne Del Vecchio” del Comune di Manfredonia.
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia ETS, è organizzata dalla Cooperativa Sociale ONLUS Louis Braille in collaborazione con l’APS Diomedes e con il patrocinio della Città di Manfredonia e del Lions Club. L’incontro pubblico, aperto alla cittadinanza, vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di tutelare la vista e prendersene cura in ogni fase della vita, attraverso la prevenzione delle patologie oculari più diffuse, come glaucoma, retinopatia diabetica e degenerazione maculare.
A guidare la riflessione sarà il professor Filippo Cruciani, già docente di Oftalmologia all’Università La Sapienza di Roma e direttore scientifico della rivista “Oftalmologia Sociale”, che offrirà un approfondimento autorevole sulle tematiche legate alla salute degli occhi e alla prevenzione visiva.
La Giornata Mondiale della Vista, celebrata in tutta Italia il secondo giovedì di ottobre, vedrà conferenze, incontri e momenti di sensibilizzazione dedicati al valore della vista e alla necessità di diffondere la cultura della prevenzione. Anche Manfredonia, grazie al lavoro delle realtà associative del territorio e con il sostegno della Civica Amministrazione, sarà protagonista di questo appuntamento.
L’ingresso è libero e aperto a tutti.