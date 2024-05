Manfredonia, cave dismesse e potenzialmente pericolose.

Le Guardie Ambientali Italiane, nel primo pomeriggio di oggi, hanno avvistato due ragazzini, con due bici elettriche, curiosare pericolosamente sul bordo di una cava abbandonata in zona comparti, a pochi centimetri dal precipizio.

Manzella il responsabile delle Guardie Ambientali, si è avvicinato ai ragazzi per parlare con loro e capire perché stavano da soli in quel posto pericoloso. I ragazzi sono apparsi molto educati e disponibili, accettando di allontanarsi da quella situazione di pericolo, dopodiché le Guardie per essere sicure che lasciavano quella zona, hanno deciso di accompagnare i due ragazzini fino alla zona D32, nei pressi del supermecato Famila.

Alessandro Manzella Resp.le Guardie Ambientali Italiane