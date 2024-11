Manfredonia-Casarano, Carbonaro: “Speriamo sia passato il periodo nero”

“Penso ancora al gol sbagliato contro il Gravina, ma Manfredonia mi è stata vicina in quel momento. Non lo dimenticherò mai, ed è per questo che sono doppiamente felice” così Paolo Carbonaro dopo il gol che ha aperto la gara tra Manfredonia e Casarano.

“Rispettavamo molto il Casarano, sapevamo che ci aspettava una gara di livello importante. Si è complicata di più quando siamo rimasti in 10, ma alla fine il pareggio è stato un risultato giusto. C’è un briciolo di rammarico perché potevamo portarla a a casa”.

“Questa squadra ha delle qualità, abbiamo attraversato un periodo nero, speriamo sia passato. Ora dobbiamo lavorare” chiude Carbonaro “Bisogna trovarsi, compattarsi e trovare entusiasmo. Noi piano piano stiamo riuscendo a trovare una nostra identità. Bisogna parlare poco e lavorare tanto”: