Manfredonia Calcio, storie di playout

STORIE DI PLAYOUT | Il passato parla biancoceleste

Nella sua lunga storia calcistica, il Manfredonia ha disputato i playout per non retrocedere solo in due occasioni.

Due battaglie, due sfide decisive, due momenti in cui spirito di squadra e appartenenza hanno fatto la differenza.

2009 – Serie C2, Girone C

Contro l’Isola Liri, un doppio confronto da incorniciare:

31/05/2009 – Isola Liri-Manfredonia 0-3 (Romano, Romano, Pirrone)

07/06/2009 – Manfredonia-Isola Liri 2-0 (Romano, Romano)

2011 – Eccellenza, finale playout

Un percorso intenso partito contro lo Stefanizzi Sogliano e concluso in campo neutro a Canosa con il Castellana:

01/05/2011 – Manfredonia-Sogliano 1-0 (Di Toro)

08/05/2011 – Sogliano-Manfredonia 1-1 (Di Toro)

15/05/2011 – Manfredonia-Castellana 1-0 (Romito)

Il campo ha parlato con una sola voce: quella del gruppo, dell’orgoglio e dell’identità sipontina.

Ora la storia si ripete: per la terza volta nella sua saga, il Manfredonia Calcio scenderà in campo per giocarsi la permanenza attraverso i playout.

E sappiamo già quali sono le chiavi per affrontarla.

Fonte: Archivio Storico Sipontino

Notizie e immagini a cura del Prof. Giovanni Ognissanti

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 – Stagione 24/25